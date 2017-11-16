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2 ton bonzai yapılabilecek hammadde ele geçti: Bir polis tutuklandı

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İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bir yolcuya ait iki valizde 2 ton bonzai üretilebilecek 21 kilo hammadde ele geçirildi. Biri polis beş kişi tutuklandı.

‘5-Fluoro AMB’ vakumlanmış plastik paketlerde bulundu. Fotoğraf: DHA

Gümrük Muhafaza ekiplerinin, THY’ye ait uçakla Hong Kong’dan geleceği tespit edilen Y.İ.’nin iki valizinde yaptığı aramada 21 kilo ‘5-Fluoro AMB’ adlı kimyasal bulundu.  Bu miktarda maddeyle, 8 milyon TL  değerinde 2 ton bonzai üretilebiliyor.

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Valizlerden ayrıca 35 kaçak cep telefonu çıktı.

Soruşturmada, şüphelinin telefon görüşmeleri ve yazışmalarında bağlantı kurduğu tespit edilen Ş.A. ve S.K. adlı polis memurları ve üç kişi daha gözaltına alındı. Polis S.K. serbest bırakıldı. Diğer beş şüpheli tutuklandı.

Yurt dışında bulunan bir şüpheli hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.


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