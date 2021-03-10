2 Temmuz sonrası için ‘gönüllü okul’ programı planlanıyor

Okulların 2 Temmuz’da kapanmasından sonra başlanacak ‘gönüllü okul’ uygulamasıyla, uzaktan eğitim sürecinde oluşan eksiklerin giderilmesi hedefleniyor.

Fotoğraf: AA

Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’nın haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanış tarihinin 2 Temmuz’a kaydırıldığını belirtse de, bakanlık 2 Temmuz-31 Ağustos dönemi için yeni bir program üzerinde çalışıyor.

Reklam

Buna göre, tüm sınıf düzeylerinde eksikliklere bakılarak, bazı öğrenciler ‘gönüllü okul’ uygulaması kapsamına alınacak.

Özellikle bir üst sınıfa geçerken bazı derslerden öğrenilmesi gereken konu ve kazanımları yeterince alamayan öğrenciler programa dahil edilecek.

Belirlenen öğrenciler tüm derslerden ya da belli derslerden okula çağrılacak.

Reklam

Uygulamada ‘gönüllülük’ esası olacak, ancak eğitimcilerin bu derslere katılımın yüksek olacağını düşündüğü kaydedildi.

Bu kapsamda öğretmenlere de isteğe bağlı çalışma planı yapılacak. Gönüllü çalışmak isteyen öğretmenlere ayrıca ücret ödenecek.

Programın yeni öğretim yılının başlayacağı 31 Ağustos’a kadar devam etmesi planlanıyor.

Eğitim takviminde bazı önemli tarihler şöyle: