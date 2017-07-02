2 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
AKP’ye yakınlığıyla bilinen ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu, ‘Adalet Yürüyüşü’ne siyasi olarak CHP’ye uzak çevrelerin de olumlu baktığını belirterek, “Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumundaki yüzde 48.5’in enerjisini şarj etti” dedi.
Yürüyüş yazılarına devam.
Ağrı’nın Pantos ilçesine bağlı Andaçlı köyünde 20 yaşındaki eşi C.Ş.’ye işkence yaparak çocuğunun bezindeki dışkısını zorla yedirmeye çalışan 26 yaşındaki Mehmet Şakir Ş. tutuklandı.
Yeni uygulamayla sürücülerin otoyollardaki ortalama hızlarına bakılarak ‘hız ihlali’ cezası yazılacak.
Katar, ülkeye abluka uygulayan Körfez ülkelerinin taleplerini reddetti.