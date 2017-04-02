2 Nisan 2017

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Şirvan’daki maden faciasında 16 kişiye 15’er yıla kadar hapis talebi
Siirt’in Şirvan ilçesinde Ciner Holding’e ait maden ocağında göçük sonucunda 16 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede 11 kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
HDP’li vekile göre Erdoğan Diyarbakır’da ‘yıkım’ yaşadı: Mitingi simgesel bir işgaldi
HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da düzenlediği mitingin ‘simgesel bir işgal’ olduğunu belirterek, “Erdoğan, son Diyarbakır ziyareti ile AKP tarihindeki en büyük yıkımı yaşadı, çünkü beklediği ilgiyi göremedi” dedi.
HDP’li vekil Taşdemir Muş’ta gözaltına alındı
HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir Muş’ta gözaltına alındı.
Stüdyo daire yasaklanacak: Gerekçe ‘kullanım amacının dışına çıkması’
Yeni imar yönetmeliğiyle birlikte stüdyo daire yasaklanacak.
Öğrencilerin oyları ‘tehlikede’: Ara sınavlar referandum tarihine göre düzenlenmemiş
Üniversitelerde ara sınav tarihlerinin 16 Nisan’da yapılacak referanduma göre ayarlanmaması nedeniyle birçok öğrencinin oy kullanamayabileceği ileri sürüldü.