2 milyon konut stokunu eritmek için: Emlak Bank devreye sokuluyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapımı devam edenlerle birlikte 2 milyona varan konut stokunu eritmek için Emlak Bank’ın devreye sokulacağı bir formül üzerinde çalıştığı bildirildi.

Dünya’nın haberine göre, bu ay açıklanması beklenen yeni paketle sektördeki konut stoku için varlık havuzu oluşturulacak. Havuz Emlak Bank bünyesinde kurulması planlanan fona eklenecek.

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Buna göre konut stokları bu fon üzerinden sukuk (faizsiz bankacılık ilkelerine uygun menkul kıymet) ya da tahville menkulleştirilerek, çeşitli kampanyalarla tüketiciye sunulacak.

Bakanlık stoklarla ilgili bilgi topluyor

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın böyle bir çalışma içinde olduğunu doğrulayarak, “Bakanlık bu konuda elimizdeki stoklarla ilgili bizden data topluyor. Ondan sonra bir dağılım yapılacak” dedi.

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Sabit ya da değişken faiz

‘Varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler tebliği’ne göre gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmelerinden kaynaklanan senetli alacakları bankalar tarafından sabit ya da değişken faiz ödemeli olarak ihraç edilebiliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bu menkul kıymetler ilgili borsalarda işlem görebiliyor. Halka arz edilecek bu menkul kıymetlerin en az bir yetkili derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilmesi ve derecelendirme notuna bilgilendirme dokümanlarında yer verilmesi gerekiyor.

Varlığa dayalı menkul kıymetler, 2007-2008 döneminde ABD’de başlayarak dünyaya yayılan küresel krizin temel nedenlerinden birisi olarak değerlendiriliyor. İpoteğe dayalı menkul kıymetler ve onlara dayalı türev kağıtların krizin öncelikli çıkış noktası olarak görülüyor.