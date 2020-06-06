2 milyon dolarlık lolipop ısmarlama planı bakanı koltuğundan etti

Afrika ülkesi Madagaskar’da, öğrenciler için 2 milyon dolarlık (13.54 milyon lira) lolipop ısmarlamayı planlayan eğitim bakanı görevden alındı.

Fotoğraf: BBC

Eğitim Bakanı Rijasoa Andriamanana, ülkede Covid-19’la mücadele için geliştirilen bitkisel içeceğin ağızda bıraktığı acı tadı ‘tatlıya’ dönüştürmek amacıyla her öğrenciye üç lolipop dağıtılacağını açıkladı. Devlet başkanı Andry Rajoelina’nın karşı çıktığı plan rafa kaldırıldı ve bakan görevden alındı.

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Rajoelina, bitki karışımından elde edilen, ‘corona virüsüne karşı kür’ diye tanıtılan ‘Covid-Organics’in tanıtımını yapanların başını çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün tedavi ettiğine dair kanıt olmadığını açıklamasına rağmen bazı Afrika ülkeleri içeceği satın aldı.

Madagaskar Ulusal Tıp Akademisi bünyesindeki bilim insanları da içeceğin etkisinin olduğu konusunda şüpheleri olduğunu, hatta zararlı olabileceğini açıkladı.