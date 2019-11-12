2 milyon çiftçinin arazisi ipotekli

Türkiye’deki toplam 266 milyon 766 bin 913 dekar tarım alanının yüzde 15’i, yani 39 milyon 474 bin 630 dekarı ipotek altında bulunurken, tarım arazisine ait tapusu üzerinde ipotek konulan çiftçi sayısı 1 milyon 964 bin 665’e ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ipotekli tarım arazilerine ilişkin bir çalışma yaptı.

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Buna göre, çiftçilerdeki en yüksek borçluluk oranı Türkiye’deki tarım üretiminin yüzde 30’unu karşılayan Konya, İzmir ve Manisa ve Adana illerinde bulunuyor.

Türkiye’de toplam tarım alanı parsel sayısı 36 milyon 905 bin 261 olurken, ipotekli parsel sayısı 2 milyon 979 bin 261 olarak hesaplandı.

Aydın’daki tarım arazilerinin yüzde 27.69’u ipotekli durumdayken, Manisa yüzde 26.02 oranıyla ikinci sırada, toplam tarım arazilerinin yüzde 24.28’i ipotekli olan İzmir ise üçüncü sırada yer aldı.

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Geliri düşen çiftçi

Son olarak, tarımsal sulamada kullandığı elektriğin parasını ödeyemeyen 2 bine yakın çiftçinin icralık olduğu açıklanmıştı.

Güncel bir araştırmadaysa geliri düşen çiftçinin yatırımının ve ekim alanının azaldığı, kooperatiflerin de çiftçiye fayda sağlamakta yetersiz kaldığı belirlenmişti.