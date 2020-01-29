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Yaramazlara biraz batar!

2 milyon 614 bin 845

Buna göre 2016-2018 yıllarındaki 157 operasyonda 2 milyon 614 bin 845 litre kaçak içki bulundu. 5 bin 786 şüpheliye adli işlem yapılırken, 50 kişi tutuklandı.

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Türkler Çin’den dönüyor; havalimanında termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı

İstanbul Havalimanı’nda ‘corona’ virüs nedeniyle geçen hafta kurulan ve Çin’den gelen yolcuları tarayan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı. Bugün Çin’den gelen dört uçağın yolcuları iki ayrı noktada kurulan iki ayrı termal kamerayla izlendi. Ayrıca Çin uçuşlarında görevli Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuş ekipleri de koruyucu maske takmaya başladı.

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