‘İhtiyaç sahibi’ ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik faturasının ödenmesine 1 Mart’tan itibaren başlanacak. Uygulamadan 2 milyon 22 bin aile faydalanacak.
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Soğanda sıfır vergi uygulaması uzatıldı
Soğanda sıfır vergi uygulaması uzatıldı
MEB yönetimi isyan etti: Diyarbakır’da 14 öğretmene halı saha yüzünden gözaltı
Diyarbakır’da halı saha saati yüzünden öğretmenler ve savcı arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda 14 öğretmen gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran “öğretmenler sahipsiz değildir” diye tepki gösterdi.
Sekiz hayvanın boğazını kesip yakanlar yakalandı
Kırklareli’de sekiz hayvanı kesip yakarak öldürenler yakalandı.
HGS’yi yapan şirketten konkordato başvurusu
Hızlı Geçiş Sistemini (HGS) yapan Vendeka Bilgi Teknolojileri Tic A.Ş., Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalattaki payı yüzde 3’e geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında ihracat yüzde 5.9 artarken, ithalat yüzde 27.2 azaldı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat içindeki payı ise ocakta yüzde 3’e geriledi. TÜİK’in teknoloji yoğunluğuna göre incelediği ve ocak ayına ilişkin bugün açıkladığı dış ticaret verilerine göre, yüksek teknolojili ürünlerin imalat içindeyi payı aralıktaki yüzde 4.3 düzeyinden, ocakta yüzde 3’e […]