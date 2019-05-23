2 milyar dolarlık enerji projesi devlet fonuna aktarılacak

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Edin, 2 milyar dolar (12.27 milyar lira) tutarında proje yükünün mevcut ortaklarla çözüm bulunamaması ve yapılandırma konusunda bir ilerleme sağlanamaması nedeniyle Enerji Girişim Sermaye Fonu’na aktarılmasının planlandığını söyledi.

Edin, Anadolu Ajansı’na (AA) verdiği söyleşide Enerji Girişim Sermaye Fonu’na ilişkin şunları söyledi:

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Edin (Fotoğraf: DHA)

“Enerji Girişim Sermaye Fonu’na aktarılacak ilk aday projeler belli oldu. Enerji Girişim Sermaye Fonu’na kapasiteleri 1500-2000 megavat civarında 4-5 doğalgaz ve hidroelektrik santrali aktarılabilecek.

Yaklaşık 2 milyar dolar proje yükünün mevcut ortaklarla çözüm bulunamaması ve yapılandırma konusunda ilerleme sağlanamaması nedeniyle Enerji Girişim Sermaye Fonu’na aktarılması hedefleniyor.

Bazı yabancı bankaların da iyi performans göstermeyen birkaç projesi bulunuyor ama şu an fonda yer alıp almayacaklarına ilişkin bir netlik yok.

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İlk olarak bir doğalgaz ve bir hidroelektrik santrali şu an aday, toplamda da 5 bankanın dahil olması söz konusu.

Bankaların kendi bilançolarında sildikleri kredileri belirlemek açısından değerlemeler önemli; her banka kendi içinde ayırdığı provizyondan belli kısmı gider göstererek zarar yazacak.

Kamunun bu fona kaynak aktarımı anlamında bir katkısı olmayacak ancak süreci hızlandırmak adına mevzuat değişiklikleri ile yapının önünü açması bekleniyor.

Kamu bankalarının da finansmana dahil olduğu projeler fon şirketlerinde herhangi bir banka gibi rol alacak.

Fona aktarılacak şirketlerin hemen satışını düşünmüyoruz, satış için en az üç sene var.”

Albayrak duyurmuştu

Hükümet enerji sektöründeki 13 milyar dolarlık sorunlu kredinin düzlüğe çıkarılması için yapılan çalışmalar kapsamında Enerji Girişim Sermaye Fonu kurulacağını duyurmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen ay sorunlu enerji kredilerinin bilanço dışı fonlara taşınacağını, bunun dışında kamu bankalarına 4.9 milyar dolar sermaye desteği verileceğini söylemişti.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Edin ise bankaların taşıdığı 47 milyar dolar enerji sektörü kredi bakiyesinde 12-13 milyar doların sorunlu göründüğünü söylemişti. Edin, kurulacak portföy yönetim şirketi altında her bir sorunlu kredi için ayrı ayrı fonlar kurulacağını ifade etmişti.