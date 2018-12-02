2 milyar dolarlık ‘çak bi beşlik’: Prens, Putin’e yatırım sözü vermiş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın Arjantin’te ‘çak‘ yaptıkları görüşmeden 2 milyar dolarlık Suudi yatırımı çıktı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Putin’in prens Muhammed’le yaptığı görüşmede Riyad’ın Rusya’daki projelere yatırımını artırma konusunu ele aldığını açıkladı. Sputnik’in aktardığına göre Dmitriyev, Rusya-Suudi Arabistan ortak fonunun 2019’da Rusya’da 2 milyar dolar daha yatırım yapacağı bilgisini verdi.

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Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te hafta sonu yapılan G20 zirvesinde en merak edilen konu Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölüm emrini verip vermediği tartışılan prens Muhammed’i dünya liderlerinin dışlayıp dışlamayacağıydı. Kamuoyuna önceden yansıyan tepkilerin aksine prensin liderlerle sıcak diyaloğu, özellikle de Putin’in kendisi ile karşılaşınca ‘çak bir beşlik’ şeklindeki samimi hareketi yapması dikkat çekmişti.