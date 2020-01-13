Diken

Yaramazlara biraz batar!

2 milyar 558 milyon

Sayıştay’ın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ilişkin denetim raporuna göre 2018 yılını 1 milyar 695 milyon lira zararla kapatmayı planlayan kurum bir yılda 2 milyar 558 milyon lira zarar etti.

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11 aylık cari fazla 4.25 milyar dolar oldu

Cari açık kasımda 518 milyon dolar (3 milyar 38 milyon lira) ile tahminlerle örtüşürken, yılın 11 ayı itibariyle cari fazla ise 4.25 milyar dolar (25 milyar lira) oldu.

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