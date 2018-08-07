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Yaramazlara biraz batar!

2 milyar 55 bin 503

 

İstanbul’da yılın ilk altı ayında turistleri sıkıntıya sokan faaliyetlerde bulunan 2 bin 638 kişiye, 2 milyar 55 bin 503 lira ceza kesildi.

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AKP’den dolar açıklaması: Er geç durulacak

AK Parti’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır” dedi.

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