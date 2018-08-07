İstanbul’da yılın ilk altı ayında turistleri sıkıntıya sokan faaliyetlerde bulunan 2 bin 638 kişiye, 2 milyar 55 bin 503 lira ceza kesildi.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da yılın ilk altı ayında turistleri sıkıntıya sokan faaliyetlerde bulunan 2 bin 638 kişiye, 2 milyar 55 bin 503 lira ceza kesildi.
Sinop’un CHP’li belediye başkanı Baki Ergül, bölgeye kurulması planlanan nükleer santralle ilgili “Patlama olursa daha az kişi ölsün diye Sinop seçildi” dedi ve nihai karar için referandum yapılmasını önerdi.
Kayseri’de 2 Ağustos’ta silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin, kardeşi dahil yedi kişinin katili olup 2017’nin şubat ayında cezaevinden tahliye edilen ‘Avcı’ lakaplı Hamdi Kayapınar’ın öldürdüğü belirlendi.
AK Parti’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır” dedi.
‘Yağmaya azmettirme’ suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın mal varlığına tedbir konurken yurt dışına çıkışına yasak getirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldığını açıkladı.