Diken

Yaramazlara biraz batar!

2 milyar 500 milyon

Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 1.2 artarak 2.5 milyar dolara yükselirken, ocak-ağustos döneminde yüzde 58.2 azalışla 20.58 milyar dolara geriledi.

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Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. Geçen hafta başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda uzun bir mesainin ardından kabul edildi.

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