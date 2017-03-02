2 Mart 2017

12 Eylül 2015 tarihli Taraf gazetesindeki ‘Vermezsen 400’ü’ başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dört yıla kadar hapis istemiyle yargılanan akademisyen yazar Murat Belge beraat etti.