2 Mart 2017

SON HABERLER
Financial Times: Trump, Rakka’da Türkiye ve YPG arasında seçim yapmalı
Britanya’nın saygın gazetelerinden Financial Times’ın dış haberler editörü David Gardner, ABD’nin Rakka operasyonu için müttefikleri Türkiye ve YPG arasında bir seçim yapması gerektiğini yazdı.
‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Dört yıla kadar hapis istenen yazar Murat Belge’ye beraat
12 Eylül 2015 tarihli Taraf gazetesindeki ‘Vermezsen 400’ü’ başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dört yıla kadar hapis istemiyle yargılanan akademisyen yazar Murat Belge beraat etti.
MHP’nin referandum sloganı: Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez
‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumu yaklaşırken, ‘Evet’ diyeceğini açıklayan MHP de kampanya programını belirledi.
‘Bilal Erdoğan referanslı’ tutuklu kaymakamın ifadesini alan savcıya sürgün
‘FETÖ’ üyeliği iddiasıyla tutuklanan ve kaymakamlık sınavının mülakatını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı referans göstererek geçtiğini söyleyen eski Darende kaymakamı Ali Türk’ün ifadesini tutanağa geçiren Başsavcı Vekili Bayram Kuş, Çorum’a düz savcı olarak gönderildi.
Gazeteci Deniz Yücel’den mektup var: Mahkeme beni güldürmeye devam ediyor
‘Örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel cezaevinden mektup gönderdi.