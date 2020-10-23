2 Kasım’da okula gidecek beş ve dokuzuncu sınıflar için ayrıntılar belli oldu

Okullarda yüz yüze eğitimin üçüncü aşamasının ayrıntıları belli oldu. Beşinci sınıflar haftada iki gün altışar saat, dokuzuncu sınıflar ise iki gün sekizer saat ders yapacak.

Fotoğraf: AA

Yüz yüze eğitime ilk başlayan grup -okul öncesi ve birinci sınıflar- 21 Eylül’de dersbaşı yapmıştı. 12 Ekim’deki ikinci aşamada ise iki, üç, dört, sekiz ve 12’nci sınıflar okula gitmeye başlamıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salı günkü kabine toplantısının ardından beşinci ve dokuzuncu sınıfların 2 Kasım’da eğitime başlayacağını duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki gün altışar saat ders yapacak beşinci sınıflarda imam hatip ortaokullarında olanların bir saat fazla ders göreeğini açıkladı. İmam hatipli beşinci sınıflar yedişer saatten toplam 14 ders yapacak.

Beşinci sınıflarda ve haftada toplam 16 saat yüz yüze ders yapacak dokuzuncu sınıflarda teneffüsler 10’ar dakika olacak. Dersler 30 dakika sürecek.

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Ortaokul beşinci sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul beşinci sınıflarda ise bu altı derse artı olarak Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Dokuzuncu sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla görecek.

Çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler bunu diğer sınıflarda çocuğu olanlar gibi yazılı olarak beyan edecek.