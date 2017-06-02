2 Haziran 2017

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Kılıçdaroğlu ve Akşener’den ‘uyarı’: Erdoğan her yolu deneyecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile eski MHP’li Meral Akşener bir araya geldi. Toplantıda referandumda ‘Hayır’ veren yurttaşların 2019’a kadar büyütülmesi gerektiğinin altı çizildi.
‘Hassasiyet’ çözümü: ABD, YPG’ye verilen silahların kaydını Türkiye’yle paylaşacak
ABD, Suriye’de YPG’ye verilecek silahların kaydının Türkiye’yle paylaşılacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine günler kala YPG’ye ağır silah gönderilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Silahlar bu hafta teslim edilmeye başlanmıştı. Türkiye karara tepki göstermesine karşın herhangi bir adım atmamış, ABD ise Türkiye’nin hassasiyetlerini anladıklarını açıklamıştı. BBC Türkçe’de yer alan habere göre konuyla […]
Kulis: Kabine değişikliği geniş çaplı olursa erken seçime gidilecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP genel başkanı olmasının ardından gündeme gelen kabine revizyonunun beş ile 10 bakan arasında olması durumunda 2018’de erken seçime gidileceği öne sürüldü.
İzlanda zirvede, Türkiye dipte: 163 ülkeli Barış Endeksi’nde 146’inci sıradayız
Küresel Barış Endeksi’ne göre ‘terör tehdidi ve siyasi huzursuzluklara’ rağmen daha barışçıl hale gelen dünyanın en barışçıl ülkesi İzlanda. 163 ülkeli endekste Türkiye ise 146’ncı sırada.
Paris İklim Anlaşması’ndan çekildiklerini duyuran Trump: Daha adilini yapacağız
ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Paris iklim anlaşmasından çekileceğini duyurdu.