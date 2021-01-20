2 bin yıllık mozaiği satmaya çalışırken yakalandılar

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaiği satmak isteyen dört kişi jandarma tarafından yakalandı.

Fotoğraf: DHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Halilbeyli Mahallesi’nde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Teknik takibin ardından plaka sisteminden tespit edilen şüphelilerin aracı, dün, Gökçeyurt Mahallesi’nde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ö.B., E.K., E.U. ve Z.C., gözaltına alındı.

Mozaik incelenmek üzere İzmir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.