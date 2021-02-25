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Yaramazlara biraz batar!

2 bin yıllık mezar steli bulundu: Kaçakçılık yapan kişinin adresine operasyon düzenlendi

Balıkesir’in merkez Altıeylül ilçesinde, Roma dönemine ait mezar steli (mezar başlarına veya üzerine dikilen blok taş) ele geçirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın valiliğin açıklamasından aktardığına göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şüphelinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.

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Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, değerinin 1 milyon lira olduğu belirtilen Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mezar steli buldu.

Gözaltına alınan zanlı hakkında ‘kültür ve tabiat varlıklarının zarara uğramasına kasten sebebiyet verme’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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