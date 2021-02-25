2 bin yıllık mezar steli bulundu: Kaçakçılık yapan kişinin adresine operasyon düzenlendi

Balıkesir’in merkez Altıeylül ilçesinde, Roma dönemine ait mezar steli (mezar başlarına veya üzerine dikilen blok taş) ele geçirildi.
AA’nın valiliğin açıklamasından aktardığına göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şüphelinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, değerinin 1 milyon lira olduğu belirtilen Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mezar steli buldu.
Gözaltına alınan zanlı hakkında ‘kültür ve tabiat varlıklarının zarara uğramasına kasten sebebiyet verme’ suçundan adli işlem başlatıldı.