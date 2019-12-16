2 bin yıl önce 6 bin amforayla bakan Roma gemisinin enkazı bulundu

2 bin yıl önce zeytinyağı, şarap, buğday veya arpa dolu 6 bin amfora taşırken Akdeniz’de batan Roma İmparatorluğu’na ait geminin enkazı bulundu.

Fotoğraf: CNN International

Yunanistan’daki Patras Üniversitesi’nde görevli arkeologlar deniz radarı kullanarak M.Ö 100 ila M.S 100 arasında battığı düşünülen geminin Kefalonya Adası açıklarındaki enkazına ulaştı. 35 metre enindeki geminin kalıntısı için “Doğu Akdeniz’de bulunan en büyük enkaz” diyen ekip geminin yerini yapay zekayla görüntü işleme tekniğiyle tespit etti.

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Dokuz arkadaşıyla çalışmayı yürüten George Ferentinos, Avrupa Birliği’nin Interreg programı tarafından finanse edilen araştırma kapsamında bulunan enkaz için “Arkeolojik açıdan büyük önemi var” dedi.

Ekip enkazla ilgili ayrıntıları ve nasıl bulunduğunu Arkeoloji Bilimi Dergisi’nde paylaştı: “Bu bölgede bulunan, Roma İmparatorluğu’na ait dördüncü gemi. Ayrıca, Kefalonya Adası’nın Fiskardo Limanı’na 1.5 mil mesafede bulunması, limanın Roma İmpartorluğu’nun ticaret rotasında önemli bir durak olduğunun göstergesi.”

Enkazın ne yapılacağına dair henüz karar verilmediğini belirten Ferentinos, bunun zor ve pahalı bir süreç olduğunun altını çizdi.