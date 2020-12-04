2 bin dolarlık bahşiş: Garson sonunda parayı aldı; patronu çek yazdı

ABD’de, bir müşterisinin bıraktığı 2 bin dolar (15 bin 600 lira) bahşişi çalıştığı restoranda 500 doların (3 bin 900 lira) üzerinde bahşiş alınamayacağı gerekçe gösterilerek alamayan garson parayı aldı. Patronu, kendi hesabından ödeme yaptığını belirterek çek yazdı.

Fotoğraf: New York Post

San Antonio kentindeki Red Hook Seafood and Bar’da çalışan 21 yaşındaki Emily Bauer’e, lokantanın çok kalabalık olduğu pazar günü sürekli siparişleri geciktiği için özür dilediği müşterisi 69.01 dolarlık (538.4 lira) hesaba artı olarak 2 bin dolar bahşiş bırakmıştı.

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Lokanta sahibi olduğunu söyleyen müşteri adisyona, “Mutlu Noeller, sıkı çalışmaya devam et” yazmıştı.

Ancak, Bauer’in parayı alıp Noel’de oğullarına, erkek arkadaşına hediye alma, evi için harcama hayali kısa sürmüştü. Restoran yönetimi, üst sınır olduğunu, 500 doların üzerinde bahşiş tahsil edilemeyeceğini söylemişti. Bunu duyan müşteri arayıp hayalkırıklığına uğradığını ifade etmişti.

Restoran sahibi John Cheng konunun basında ve sosyal medyada yer almasından sonra karar değiştirmiş olacak ki, “Noel zamanı herkes zorlanıyor. Ona bunu Noel hediyes olarak vermeye hazırım” diyerek Bauer’e çek yazdı. Hatta, 2 bin dolarlık değil, müşterinin hesabını da içeren 2 bin 69 dolarlık (16 bin 142 lira)!

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Cheng, ayrca, bir yanlış anlaşılma olduğunu, sınır koydukları için değil Bauer’e paranın, müşterinin çekini tahsil edemedikleri için ödenemediğini söyledi. Müşterinin gelip sorunu halledeceğini düşündüklerini öyle olmayınca da kendisinin parayı ödemeye karar verdiğini ifade etti.

Beş aylık ve iki yaşında iki oğlu olan Bauer şunları söyledi: “Çok mutluyum. Çok zor bir yıl geçirdik. Erkek arkadaşım salgında işinden oldu. Öncelikli olarak oğullarım için harcayacağım. Hayatımda böyle bir mucize olması için dua ediyordum.”