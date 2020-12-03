2 bin dolar bahşiş bırakılan garson 1 cent’ini bile alamadı

ABD’nin Texas eyaletindeki bir restoranın müşterilerinden biri, garsona 2 bin dolar (15 bin 775 lira) bahşiş bıraktı. Ancak, bahşişin sahibi 1 cent’ini (79 kuruş) bile alamadı.

Fotoğraf: New York Post

San Antonio kentindeki Red Hook Seafood and Bar’da çalışan Emily Bauer, bir pazar günü, lokanta çok kalabalıkken bütün gün masadan masaya koşturdu. İki haftadır orada çalışan Bauer, bir müşterisinden ağır olduğu, siparişler geciktiği için sürekli özür diledi.

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Masada tek başına oturan adam kendisinin de restoranları olduğunu, hizmet sektöründe çalışmanın zorluğunu bildiğini söyledi ve “Siparişleri iptal edin bana hesabı getirin” dedi.

Bauer hesabı götürdü. Adam restorandan ayrıldıktan sonra ona 2 bin dolar bahşiş bıraktığını fark etti. Adisyonun üzerinde, “Mutlu Noeller. Sıkı çalışmaya devam et” yazıyordu.

Biri iki yaşında diğeri beş aylık iki oğlu olan Bauer, sevinçten ne yapacağımı şaşırdı. Hiçbir Noel’de elinde böyle bir para olmadığını düşünerek oğulları için harcamanın hayalini kurdu. Ancak sevinci kısa sürdü.

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Restoran yönetimi, 500 dolardan (3 bin 943 lira) yüksek bahşişleri işleme koyamayacağını söyledi. Diğer garsonlar ayrı ayrı kişiler bahşiş bırakmış gibi dört adet 500 dolar tahsil edilmesini önerdi ama kabul edilmedi. Tek bir dolar bile alamayacağı söylendi.

Bauer, “Bu çok saçma ama böyle bir kuralları varsa bunu belirtmeliler. Menülere yazmalılar ya da girişe, duvardaki bir panoya. Ben müşteriye, ‘Üst sınır var bana bu kadar bahşiş veremezsiniz nasıl derim’“ dedi.

Olan biteni duyan müşteri restoranı arayarak hayalkıırıklığı yaşadığını söyledi ancak sonuç değişmedi. Bauer o bahşişin 1 cent’ini bile alamadı.

Her şeye rağmen müşteriye teşekkür etmek isteyen Bauer, Facebook’ta paylaştığı mesajda, “O parayı alamasam da bu kadar güzel bir yüreğiniz olduğu için teşekkür ederim” yazdı.