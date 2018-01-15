Tutuklandığı 4 Kasım 2016 gününden 16 Kasım 2017’ye kadar HDP lideri Selahattin Demirtaş’a gönderilen mektup sayısı.
Yaramazlara biraz batar!
Tutuklandığı 4 Kasım 2016 gününden 16 Kasım 2017’ye kadar HDP lideri Selahattin Demirtaş’a gönderilen mektup sayısı.
ABD’nin Suriye’de YPG merkezli yeni bir ordu kurma planına Türkiye’nin ardından Rusya ve Suriye de sert çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, özel sektörün arkeolojik kazı izni verilecek bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.
İşsizlik oranı eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.5 puan, eylül dönemine göreyse 0.3 puan azalarak yüzde 10.3 seviyesinde belirlendi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Halkbank yetkilisi Hakan Atilla’nın yargılandığı ABD’deki dava sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, davanın Türkiye’ye zarar verecek bir boyuta gelmesini beklemediğini söyledi.
İstanbul’daki İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri’nin medikal firmalara toplamda 600 milyon TL’ye yakın borcu olduğu ve borçların da dört yıl gecikmeli ödendiği bildirildi.