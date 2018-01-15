Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Tutuklandığı 4 Kasım 2016 gününden 16 Kasım 2017’ye kadar HDP lideri Selahattin Demirtaş’a gönderilen mektup sayısı.

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