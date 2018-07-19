Diken

Yaramazlara biraz batar!

2 bin 215

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2012-2017 yıllarında 2 bin 215 çocuğun annesinin 15 yaş altı çocuk olduğunu söyledi.

İlgezdi, son altı yılda 18 yaşından küçük çocukların 199 bin 46 bebek doğurduğunu ifade etti.

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