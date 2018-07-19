MTV ve Eurosport gibi pek çok tematik kanalın Türkiye temsilcisi, işadamı Fatih Oflaz’a öz kızına cinsel istismardan 22 yıl altı ay hapis cezası verildi. Mahkeme, daha önceden sabıkası olmadığı için Oflaz’ın cezasını 18 yıl dokuz aya indirdi.