CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2012-2017 yıllarında 2 bin 215 çocuğun annesinin 15 yaş altı çocuk olduğunu söyledi.
İlgezdi, son altı yılda 18 yaşından küçük çocukların 199 bin 46 bebek doğurduğunu ifade etti.
Yaramazlara biraz batar!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2012-2017 yıllarında 2 bin 215 çocuğun annesinin 15 yaş altı çocuk olduğunu söyledi.
İlgezdi, son altı yılda 18 yaşından küçük çocukların 199 bin 46 bebek doğurduğunu ifade etti.
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