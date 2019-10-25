Barış Pınarı harekatında 2 bin 200 kilometre karelik alan kontrole alındı.
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Suriye’de ‘Pax Russica’
‘Barış Pınarı Harekatı’, Ankara’nın ‘Rojava Kürt devletçiği’ kaygısının bertaraf edilmesine ve ABD’nin denklemden çıkarılmasına vesile olduktan sonra, Suriye’deki bir numaralı oyun kurucu Rusya’nın 2015’ten bu yana uyguladığı büyük stratejiye monte edildi.
İmamoğlu: HDP’li başkanların tutuklanmasının gerekçesi yok
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ağustos ayı sonundaki Diyarbakır ziyareti sırasında görüştüğü görevden alınan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve bölgedeki diğer HDP’li belediye başkanlarının tutuklanması konusundaki sorulara yanıtında, başkanların YSK’dan onay alarak seçildiğini hatırlattı. İmamoğlu, tutuklamaların iddiaya dayandığını, gerekçesi olmadığını söyledi. İmamoğlu ayrıca, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesinin verildiği şirketi dikkate almadığını ifade etti.
Erdoğan: Trump’ın mektubuna kırgınız; Mazlum kod adlı teröristi teslim etmeliler
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trump’ın harekatın başlamasının hemen ardından gönderdiği mektup dolayısıyla kendisine ‘kırgın’ olduklarını söyledi. Erdoğan, Trump’ın hem mektupta hem de açıklamalarında sık sık sözünü ettiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanı ‘General Mazlum’un ABD tarafından kendilerine teslim edilmesi için adalet bakanına talimat verdiğini de açıkladı.
Van’da midibüs devrildi, ikisi ağır 26 asker yaralı
Van- Erciş karayolunda askerleri taşıyan midibüs, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır 26 asker yaralandı.
KHK’lının şehit düşmesi ve utanmazlık üzerine…
Evet, utanmazlık üzerine. Utanmazlar üzerine. Utanmayacaklar üzerine. Sünepelik üzerine. Görmezden gelme üzerine. Korkaklık üzerine. Riyakârlık üzerine. Kalın kafalılık üzerine. Aptallık üzerine. Arsızlık üzerine. Sahtekârlık üzerine…