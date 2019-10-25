Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trump’ın harekatın başlamasının hemen ardından gönderdiği mektup dolayısıyla kendisine ‘kırgın’ olduklarını söyledi. Erdoğan, Trump’ın hem mektupta hem de açıklamalarında sık sık sözünü ettiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanı ‘General Mazlum’un ABD tarafından kendilerine teslim edilmesi için adalet bakanına talimat verdiğini de açıkladı.