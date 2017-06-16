‘2. Alevi Kitap Fuarı’ başladı.

İlki geçen yıl yapılan fuar, İstanbul Göztepe’deki Şahkulu Dergahı’nda gerçekleşiyor. Sivil toplum örgütlerinin, Alevi yazarların, Alevi kanaat önderlerinin, Alevi kurum ve kuruluşlarının katılımıyla başlayan fuar 18 Haziran’a kadar sürecek.

Fuara 57 yayınevi katılırken, 60’a yakın akademisyen ve yazar da okurlarıyla buluşacak.

‘Bizi bizden öğrensinler’

PİRHA’ya konuşan Şahkulu Vakfı Başkanı Mehmet Çamur şunları söyledi: “Alevi Kitap Fuarı’ndaki amacımız, Alevilikle ile ilgili yazılmış kitapları okurlarla ve farklı inançtaki kişilerle buluşturup tanıştırmaktır. Bizi bizden öğrensinler ve bilsinler, başkalarından değil. Hangi görüş ve düşünceden olursak olalım bu kitapları alıp incelememiz gerekiyor. Bu kitap fuarının bir diğer amacı da Aleviliği yazılı ve görsel olarak gelecek kuşaklara aktarmak, aynı zamanda da inanç ve kültürümüzün devamlığını sağlayıp hafızalarda diri tutmaktır.”

‘İyi şeylerin de gündemde olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz’

Fuarın amacının, Alevi Bektaşi inancı doğrultusunda yazılan tüm yazılı, görsel, kitap ve belgeleri bir araya toplamak olduğunu belirten Araştırmacı yazar Necdet Saraç ise, “Alevilikle ilgili yazılı ve görsel belgeler yeteri kadar yok. Bu yüzden 57 yayınevinin kitaplarını bir araya topladık” dedi.

Saraç, geçen yıla göre bu yıl daha fazla araştırmacı, gazeteci ve yazarın fuara katıldığını söyledi.

Fuarda toplam 38 söyleşinin yapılacağını ve 60’a yakın araştırmacı, yazar ve şairin stantlara gelerek kitaplarını imzalayacaklarını belirten Saraç, “Bu fuarla, Alevilerin sadece sorunlarıyla gündeme gelmediklerini, iyi şeylerin de gündemlerinde olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz” dedi.

‘Alevi toplumunun artık kurumlaşması gerek’

Son olarak konuşan Şahkulu Vakfı Başkan Vekili Hüseyin Taştekin’se, “Alevi Kitap Fuarı’na büyük ilgi var. Alevi toplumunun artık kurumlaşması gerek. Köylerde inanç ve kültürümüzü yaşayabiliyorduk. Ancak kentlerde inanç ve kültürümüzü yaşayamıyoruz ve asimile oluyoruz” dedi.

Taştekin, Alevi Kitap Fuarını, Alevi inancını ve kültürünü geleceğe taşımak ve yok olmasını engellemek için gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.