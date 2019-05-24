Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 1.8 olan küçülme tahminini yüzde 2.6 olarak revize etti. Enflasyonun ise en az 2020 sonuna kadar iki haneli seviyelerde kalacağı öngörüldü. OECD, Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü yüzde 3.2 büyüme hızını de ‘yarıya indirerek’ yüzde 1.6’ya düşürdü.