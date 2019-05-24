Diken

Yaramazlara biraz batar!

2.6

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 1.8 olan küçülme tahminini yüzde 2.6 olarak revize etti. Enflasyonun ise en az 2020 sonuna kadar iki haneli seviyelerde kalacağı öngörüldü. OECD, Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü yüzde 3.2 büyüme hızını de ‘yarıya indirerek’ yüzde 1.6’ya düşürdü.

SON HABERLER

‘Dersim’ değişikliği tartışma yarattı

TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında toplanan Tunceli belediye meclisinde alınan kararla Tunceli belediyesi tabelasının ‘Dersim belediyesi’ olarak değiştirilmesi, sosyal medyada bazı tepkilere neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de söz konusu kararın ‘yok hükmünde’ olduğunu söyledi.

İmamoğlu: CNN Türk, beni çeken kameramanları işten çıkarmış

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’de katıldığı ve yayın kesintisi tartışmalarına konu olan Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programında kendisini yakın plan çeken dört kameramanın işine son verildiğini öne sürdü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...