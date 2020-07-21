2.5 milyon kişi sınava girmişti: Üniversitelere 845 bin öğrencilik kontenjan

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu yıl üniversitelerde 845 bin 383 kontenjan ayrıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

YÖK’ün yazılı açıklamasına göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bu yıl 2 milyon 436 bin 958 kişi başvurdu. Geçen yılki başvuru sayısı 2 milyon 528 bin 116’ydı. Bu yıl sınava başvuranların 894 bin 187’si, lise son sınıf öğrencisiydi. Daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısı ise 335 bin 347 olarak kayda geçti.

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Bu yıl uzaktan öğretim programları dahil toplamda 845 bin 909 kontenjan belirlendi. Bu sayıya okul birincileri dahil edilmedi.

Devlette 651 bin öğrenci

Devlet üniversitelerinin örgün programlarında okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 da özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı.

Vakıf üniversitelerinde ise 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan ayrıldı.

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Buna göre tüm üniversitelerde okul birincileri dahil örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. Açıköğretim öğrenci kontenjanı da 151 bin 350 olarak belirlendi. Açıköğretim kontenjanları dahil olmak üzere tüm kontenjanların toplamı 997 bin 259

olmuştur.

Hangi bölüm kaç öğrenci alacak?

Bu yıl mühendislik bölümlerine 71 bin 244, tıp programlarına 16 bin 448, diş hekimliği bölümüne 7 bin 752, eczacılık bölümüne 3 bin 893, ebelik bölümüne 4 bin 70, hemşirelik bölümüne ise 16 bin 239 kişi alınacak.