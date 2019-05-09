Diken

Yaramazlara biraz batar!

2.1 milyon

Rahim kanseriyle mücadele eden İrlandalı Ruth Morrissey’e bu hastalığın taraması için yapılan smear test sonucu yanlış yorumlandığı ve kendisine yanlış bilgi verildiği için 2.1 milyon avro (13.34 milyon lira) tazminat ödenecek.

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