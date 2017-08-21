1’nci köprüdeki çalışma bu gece bitiyor

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Köprüsü’ndeki bakım ve onarım çalışmaları nihayet sona eriyor.

AA’ya konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 30 Ağustos’ta bitmesi planlanan ancak daha sonra 25 Ağustos’a çektikleri köprü onarım çalışmalarının bu geceyarısı biteceğini söyledi.

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Son yenileme 26 sene önceydi

Köprüdeki son yenilemenin ardından geçen 26 yıllık sürede mastik asfaltta önemli düzeyde bozulmalar olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Arslan, köprünün bakım onarım çalışmalarının 12 Haziran’da başladığını ve üst yapı yenileme işinin dört aşamada gerçekleştiğini anlattı.

Arslan, köprüde asfaltla beraber yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üst yapının tamamının yenilendiğini belirterek, toplam 36 bin 86 metrekarelik ana açıklıkta ve 14 bin 580 metrekarelik alanda yüzey yenilemesi yapıldığını aktardı.

‘Yüzde 40’ı yenilendi’

Arslan, köprünün aşağı yukarı yüzde 40’ının yenilendiğinin altını çizerek, köprüde güçlendirme, depreme karşı dayanıklı hale getirme, dünyada bir ilk olan eğik askı sisteminin düşey askı sistemine çevrilmesi gibi işlemlerin yapıldığından da bahsetti.