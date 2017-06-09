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1’inci köprüde gişeler kalktı, ‘serbest geçiş’ uygulaması başladı


 

Darbe girişiminden sonra adı ’15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü’ndeki gişeler kaldırılarak, serbest geçiş uygulamasına geçildi.

Fotoğraf: DHA

Yeni uygulamanın yürürlüğe girdiğini duyuran Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “8 Haziran’da saat 20.30 itibarıyla da tüm gişeleri kaldırarak Serbest Geçiş Sistemi’ni tamamen uygulamaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Böylece trafik akışının yavaşlamasının önüne geçileceğini dile getiren Arslan, yeni uygulamayla HGS ve OGS cihazlarının aynı anda okunabileceğini söyledi.

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