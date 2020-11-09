1’inci Dünya Savaşı’nda, bir askerin posta güverciniyle yolladığı mesaj bulundu

Fransa’da yürüyüş yapan bir çift, içinde 1’inci Dünya Savaşı sırasında, bir askerin posta güverciniyle yolladığı mesaj bulunan kapsül buldu.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

O dönem Almanya şimdi ise Fransa’nın parçası Ingersheim’da görevli bir Prusya askeri tarafından komutanına gönderilen el yazısı mesajda askeri manevralarla ilgili bilgiler yer alıyor.

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Almanca kaleme alınan mesajı inceleten Fransa’nın doğusundaki Orbey’deki Linge Müzesi’nin küratörü Dominique Jardy, 1’inci Dünya Savaşı’nın 1914-1918 yılları arasında sürdüğünü anımsatarak, “16 Temmuz yazılı tarih olarak ancak yılı net okunmuyor” dedi.

Mesajın içinde olduğu kapsülü bulan çiftin en yakındaki müzeye, kendilerine getirdiğini belirden Jardy şöyle devam etti: “Zaten Linge Müzesi, 1’inci Dünya Savaşı’nda yaşananları gözler önüne seriyor. O nedenle bu nadiren rastlanacak mesajı bulup bize getirmeleri çok isabetli oldu.”

Mesajın, müzede sergileneceği belirtildi.