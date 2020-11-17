1999’da enkazdan çıkarıldı; deprem sonrası yerleştiği İzmir’de de aynı korkuyu yaşadı

17 Ağustos 1999’daki depremde Adapazarı’nda enkaz altında kalan ve beş saat sonra kutarılan 76 yaşındaki Arzu Özdel, İzmir’de de deprem mağduru oldu. Tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Özdel’i komşuları dışarı çıkardı. Evi hasar gören Özdel, “O eve bir daha giremem. Çadırda kalırım daha iyi” dedi.

Fotoğraf: DHA

30 Ekim’de, İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre 6.6 büyüklüğündeki depremde 116 kişi hayatını kaybetti.

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Deprem sonrasında Adapazarı’ndan İzmir’e yerleştiklerini ve yakınlarını kaybettiğini anlatan Özdel şunları söyledi: “AFAD ekibi beni kurtarmıştı. Beni köpeklerle aradılar. Göçük altında kaldığımda kurtulmak için betonları parmaklarımla delmeye çalıştım. Buraya geldim, burada da deprem oldu. Kaldığım apartmanın en alt katında yaşıyorum. Bina depremde hasar aldı. Tek göz odalı müstakil ev istiyorum. Artık binada yaşamak istemiyorum. Hiç akrabam yok. Huzurevine gitmek istemiyorum. Ben tek katlı tahtadan bir evde kalırım, hatta çadırda kalmaya razıyım.“

Kalçasındaki kırık nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Özdel, deprem olduğunda komşuları kendisini dışarı çıkarana kadar Adapazarı’nda göçük altında yaşadıklarını anımsadığını ve çok korktuğunu söyledi.