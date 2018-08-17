1999 depreminin ‘sembolü’: Veli Göçer inşaat ve arsa ofisini yeniden açtı

1999 depreminde 195 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve 18 yıl 9 ay hapis cezası alan, ancak bu cezanın yedi buçuk yılını yatan müteahhit Veli inşaat ve arsa ofisi şirketini yeniden açtı.

Göçer, 2011’de tahliye olmuştu.

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Aynı davada Çınarcık’ta yıkılan binalardan ölüm yaşanan dört proje için beşer yıldan 20’şer yıl, ölüm yaşanmayan iki proje için ise iki yıl altışar aydan beş yıl olmak üzere toplam 25’er yıl hapis cezası verilen şirket ortağı Can Göçer ise hisselerini Alemdar Coşkun’a devretti.

Sözcü’den Bora Erdin’in haberine göre, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre 2005 yılından 2016’ya kadar şirkette herhangi işlem yapılmadı. Ancak ortaklar Göçer’in 2011’deki tahliyesinden beş yıl sonra şirketin adresini değiştirdi.

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Şirket 27 Aralık 2017’de ise isim değişikliğine gitti. Bu değişiklik esnasında şirkete yeni bir ortaklık yapısı oluştu.

Eski adı ‘Veli Göçer Arsa Ofisi Kolektif Şirketi Veli Göçer-Can Göçer Ortaklığı’ olan şirket, sekiz ay önce ‘Veli Göçer Arsa Ofisi Veli Göçer Alemdar Coşkun Kolektif Şirketi’ adını aldı. Bu yeni yapıda şirketin yarı ortağı Veli Göçer, diğer ortağı ise Alemdar Coşkun oldu.

1999 yılının eylül ayında İstanbul’da yakalanan ve ortağı İsmet Kösebalaban ile toplam 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırılan Göçer, cezasının onanması üzerine 21 Ekim 2004’te cezaevine girdi. Göçer, sırasıyla Bursa, Konya, Elbistan ve son olarak Silivri Açık Cezaevi’nde kaldı. Ortağı İsmet Kösebalaban ise hastalık nedeniyle cezaevinde yaşamını yitirdi.