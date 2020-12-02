1992’de bağışlanıp dondurulan embriyodan bebek doğdu

ABD’de, Ekim 1992’de bağışlanıp dondurulan bir embriyo sayesinde bir bebek dünyaya geldi.

Fotoğraf: CNN Inernational

Tennessee eyaletinde yaşayan Tina ve Ben Gibsonçifti ikinci bir çocuk sahibi olmak istedi. Tina Gibson’un rahmine şubat ayında, kar amacı gütmeyen Ulusal Embriyo Bağış Merkezi’nde 28 yıldır saklanan embriyo nakledildi. Çiftin ekim ayının sonunda Molly adlı bir kızı oldu.

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Molly Gibson’ın dünyaya gelmesiyle, ‘dondurulmuş embriyonun doğumla sonuçlanması’ konusunda rekor kırıldığı düşünülüyor. Daha önce rekor Molly’nin ablası Emma’ya aitti. Kasım 2017’de doğan Emma, 24 yıl önce dondurulan bir embriyo sayesinde dünyaya gelmişti.

Tüp bebek tedavisi görüp kullanmadıkları embriyoları bağışlayanların embiryolarını dondurup saklayan Ulusal Embriyo Bağış Merkezi sayesinde anne olan Tina Gibson, “Molly’nin doğumu salgın sürecinde bize neşe kaynağı oldu, hayatımızı aydınlattı” dedi.

Geçmişte tedavi gördüğünü ancak anne olamdığını söyleyen Gibson, kendisinin ve eşinin iki kızları birden olduğuna hala inanamadıklarını anlattı.

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Merkezin başındaki Dr. Jeffrey Keenan ise Emma ve Molly’nin embriyoların ‘eskidikleri için atılmaması gerektiğinin’ kanıtı olduğunu altını çizdi.