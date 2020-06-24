1991’de evlenme kararı alan ancak ailevi nedenlerden dolayı evlenemeyen çift 29 yıl sonra nişanlandı

Aydın’ın Söke ilçesinde, gençken birbirlerine aşık olup evlenme kararı alan ancak evlenemeyen 55 yaşındaki Birsen Yanılmaz ile 60 yaşındaki Hüseyin Kaya 29 yıl sonra nişan yüzüğü taktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre hemşire Yanılmaz ile iş insanı Kaya’nın yolları, 1991 yılında doğup büyüdükleri Güzeltepe köyünde kesişti. Evlenme kararı alan çiftin karşısına ailevi sorunlar çıktı. Kaya, çalışmak için yurt dışına gitti.

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Aradan geçen yıllara ve mesafeye rağmen iletişimi koparmayan çift, bu yıl tekrar bir araya gelerek nikah masasına oturmaya karar verdi.

Yanılmaz’ın, Söke’deki babaevinde akrabaların ve aile dostlarının katılımıyla kız isteme merasimi düzenlendi, damada tuzlu kahve ikram edildi, çiftin nişan yüzükleri takıldı.

Kavuştukları için çok mutlu olduklarını vurgulayarak tüm sevenlerin kavuşmasını dileyen Yanılmaz şunları söyledi: “Ailevi nedenlerden ve bazı şartlardan dolayı evlilik gerçekleşmedi. Fakat sürekli irtibat halindeydik. 29 yıl sonra tekrar buluştuk önce nişan yaptık. Bu yaz sonuna kadar düğünümüzü yapmayı planlıyoruz. Düğünümüz her ikimizin de köyü olan Güzeltepe’de eski gelenek ve göreneklere göre gerçekleşecek.”

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Kaya da mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına teşekkür etti.