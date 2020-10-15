1983 üniversite öğrencisi karantinada

Galler’in başkenti Cardiff’teki, kendin adını taşıyan üniversite, yerleşkelerinde Covid-19 vakaları görülmesinin ardından karantinaya alınan öğrencilerin sayısının 1983’e yükseldiğini açıkladı.
Bugün yapılan açıklamada, geçen hafta kendini izole eden 510 öğrencinin sayısının bu hafta neredeyse dörde katlandığı vurgulandı.
Açıklamaya göre geçen hafta 251 öğrenciye tanı konuldu. Dün, 73 yeni vaka daha saptandı.
29 Eylül’de, Gallerin sekiz ünivesitesinin altısı Covid-19 vakaları görüldüğünü açıklamıştı.