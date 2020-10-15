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Yaramazlara biraz batar!

1983 üniversite öğrencisi karantinada

Galler’in başkenti Cardiff’teki, kendin adını taşıyan üniversite, yerleşkelerinde Covid-19 vakaları görülmesinin ardından karantinaya alınan öğrencilerin sayısının 1983’e yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: BBC

Bugün yapılan açıklamada, geçen hafta kendini izole eden 510 öğrencinin sayısının bu hafta neredeyse dörde katlandığı vurgulandı.

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Açıklamaya göre geçen hafta 251 öğrenciye tanı konuldu. Dün, 73 yeni vaka daha saptandı.

29 Eylül’de, Gallerin sekiz ünivesitesinin altısı Covid-19 vakaları görüldüğünü açıklamıştı.

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