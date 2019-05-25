1976 model Apple bilgisayar 3 milyar liraya satıldı

Teknoloji devi Apple’ın 1976’da üretttiği, ‘ilk bireysel bilgisayar’ olarak nitelendirilen Apple 1, Christie’s Müzayede Evi’nin Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlediği açık artırmada 371 bin sterline (2.97 milyar lira) satıldı.

ABD’de satışa sunulduğunda fiyatının 666 dolar olduğunu anımsatan müzayede evi yetkilileri, Apple 1 model bilgisayarın hala çalıştığını söyledi. 4 Kilobayt (KB) hafızası bulunan ve 1 Megahertz (MHz) işlemci hızına sahip bilgisayarın, yazıcı ve monitörüyle birlikte satıldığı belirtildi.

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Şirketin kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından tasarlanan Apple 1 model üretildiğinde 200’e yakın bilgisayar piyasaya sürülmüştü. Bunların yarısının hala saklandığı tahmin ediliyor.

ABD’de, üç yıl önce 815 bin dolara satılan Apple 1, bu model bilgisayarların satış rekorunu elinde tutuyor.