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Yaramazlara biraz batar!

1964’te 70 sterline alınan Rolex saat 175 bin sterline satıldı

Britanya’da, 1964 yılında 70 sterline satın alınan bir Rolex saat, açık artırmada 175 bin sterline (1.79 milyon lira) alıcı buldu.

Fotoğraf: Gardiner Houlgate

Açık artırmayı düzenleyen Gardiner Houlgate Müzayede Evi’nden yapılan açıklamada, “Nadir bulunan Submariner 5512 Rolex saat günümüze ulaşan vintage saatler içinde en özel olanlarından biri” dendi.

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Müzayede evinden David Hare, “1960’larda fiyatı 70 sterlin olan bir saatin bu fiyata satılması mükemmel bir şey, ne kadar değerli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Saati 40’ncı doğum gününde satın alan, Shirebrook Kömür Ocağı’nda çalışan bir sağlık görevlisi 1995’te hayatını kaybetti. Ailesi 25 yıl sonra bir ekspere götürüp gösterdikleri saati satmaya karar verdi.

Bu kişinin adı açıklanmayan damadı, bu kadar değerli olduğunu bilmediklerini belirterek, “Hepimiz halen şoktayız” dedi.

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