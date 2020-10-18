196 gün hastanede kaldı, ailesi üç kez vedalaşmaya çağrıldı; o, Covid-19’u yendi

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan 67 yaşındaki Deanna Hair, 196 günlük Covid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Virüs nedeniyle en uzun süre hastanede kalan kişilerden biri olarak kayıtlara geçen Hair’in yakınları defalarca ‘vedalaşmaları’ için çağrıldı. Ancak o hayata tutundu.

Fotoğraf: aile albümü (ABC)

Deanna ve Ken Hair’de, mart ayı ortasında California eyaletine tatile gidip eve döndükten sonra belirti görüldü. 31 Ekim’de yapılan testler pozitif çıktı. Ken Hair, hastalığı evde ve hafif atlattı. Ancak üç gün sonra durumu ağırlaşan Deanna Hair Michigan Medicine adlı hastaneye kaldırıldı.

Reklam

2.5 ay süreyle solunum cihazına bağlı yaşayan kadının böbrekleri iflas etti, akciğerlerinde ciddi sorun ve karın bölgesinde enfeksiyon oldu.

Deanna Hair’in eşi ve üç kızıyla görüşmesine her Covid-19 hastasında olduğu gibi izin verilmedi.

Ailesi üç kez, “Son saatlerini yaşıyor olablir gelin vedalaşın” denerek çağrıldı. Ama o direndi.

Reklam

Ken Hair, “Umudu kesip her çağırdığımızda büyük travma yaşadık ama o bizi bırakmadı. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında yanımızda olması bize mucize gibi geliyor. Çok mutluyuz” dedi.

Deanna Hair, önce Covid-19 yoğun bakımından normal yoğun bakıma alındı, oradan da servise. Eylül ayında ise kasları zayıfladığı, birçok başka yetisini kaybettiği için rehabilitasyon merkezine alındı.

196 gün sonra doktorlar evine dönebileceğini söyleyince yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen Deanna Hair, “Yaşam mücadelesi verdiğim o zorlu süreçte yüzlerini göremesem de yolladıkları mesajlarla ailemi hep yanımda hissettim” dedi.

Hala oksijen desteğine ihtiyacı olan, yürüteçle 15-20 metreden uzun mesafeyi yürüyemeyen Deanna Hair, günden güne güç kazanacağından emin. Geleceğe umutla bakıyor ve ailesinin yanında olmaktan dolayı çok mutlu oldu.

Yaşadığı zorlu süreç sonrasında ise herkesi uyardı: “Bu virüs öldürüyor. Dalga geçilecek bir şey değil. Maskenizi takın. Ellerinizi sık yıkayın ve sosyal mesafeyi koruyun.”