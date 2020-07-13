1954’te 56 dolara satılan, bir kır evinde 50 yıl değeri bilinmeden bekletilen vazo 9 milyon dolara satıldı

Çin’i, 1735’ten 1799’a kadar yöneten İmparator Qianlong’un döneminden kalma bir vazo cumartesi düzenlenen açık artırmada 9 milyon dolara (61.82 milyon lira) satıldı. Yaşlı bir kadının evinde bulunan vazonon, 1954’teki bir açık artırmada ise 56 dolara satıldığı açıklandı.

Fotoğraf: Sotheby’s

Müzayede evi Sotheyby’s bünyesindeki uzmanlar tarafından ‘kayıp başyapıt’ olarak nitelendirilen vazonun özel olarak impartor için yapıldığı belirtildi. Sotheby’s Asya’nın başkanı Nicolas Chow, “Çok ender rastlanan bir parça 50 yıl, Avrupa’da, bir kır evinde durmuş. Kedilerin ve köpeklerin arasında bir şey olmaması mucize gibi” dedi.

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Müzayede evi, vazonun bulunuğu ülkenin adını açıklamadı. Bulan kişinin ise Hollandalı sanat danışmanı Johan Bosch van Rosenthal olduğu belirtildi. Rosenthal şöyle konuştu: “80’li yaşlardaki bir kadın beni çağırıp evdeki objelere değer biçmemi istedi. Bir odada, bir sürü köpek ve kedi arasında tozlar içinde bu vazoyu buldum. Kadının milyonlarla ölçülecek kadar değerli olduğundan haberi yoktu.”

Sotheyby’s ayrıca, vazonun geçmişini incelediklerinde, 1954 yılında Britanya’nın başkenti Londra’daki bir açık artırmada bugünün 1500 dolarına denk gelen bir fiyata 56 dolara (10 bin 300 lira) satıldığı bilgisine ulaştıklarını açıkladı.