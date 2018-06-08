1954’lü Erdoğan 1946 öncesi 75 kişilik sınıfta okumuş: Sınıf mevcudu da yalanlandı

Çok partili hayata geçilmesinden sekiz yıl sonra doğan AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçmişi eleştirirken, “Tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okudum” dedi. Erdoğan’ın sınıf mevcuduyla ilgili verdiği rakamı da aynı dönemde aynı ilkokulda okumuş bir sendikacı tarafından yalanlandı.

Doğduğunda çok partili hayat sekiz yıllıktı

Beştepe’de düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nda dün akşam konuşan Erdoğan, “Ben 75 öğrencili sınıflarda okuduğum zaman, tek partili dönemdi, yani CHP’nin iktidarda olduğu dönemdi” dedi. Ancak Erdoğan’ın sözlerindeki tarihler uyuşmuyor. Türkiye çok partili hayata 1946 seçimleriyle geçti. Erdoğan ise 1954 yılında çok partili hayatın ikinci iktidarı Demokrat Parti döneminde doğdu.

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Ayrıca ’75 kişilik sınıflar’ sözleriyle ilgili de Erdoğan’a aynı dönem Kasımpaşa’daki Piyalepaşa İlkokulu’nda okuyan sendikacı Mustafa Paçal’dan da bir yalanlama geldi. Paçal Twitter’a o dönem okuduğu sınıfın toplu fotoğrafını koyup “Burası Piyalepaşa ilkokulu 3/D sınıfı bizim sınıf burası yıl 1962/3 Erdoğan’la aynı okuldayız. 5’şerli 3 sıra var her sırada 3 öğrenci olsa 45 yapar ki sıraların hepsi dolu değil bizim sınıfta mesela 36 öğrenci vardık” diye yazdı.

Burası Piyalepaşa ilkokulu 3/D sınıfı bizim sınıf burası yıl 1962/3 Erdoğan’la aynı okuldayız.

5’şerli 3 sıra var her sırada 3 öğrenci olsa 45 yapar ki sıraların hepsi dolu değil bizim sınıfta mesela 36 öğrenci vardık. pic.twitter.com/elKYPamlBC — Mustafa Paçal (@mpacal) 8 Haziran 2018

Erdoğan’ın tarih çelişkileri

Son sözlerinin ardından Erdoğan’ın seçim meydanlarında son dönemde yaptığı tarihle örtüşmeyen açıklamalar da gündeme geldi. Erdoğan Adıyaman havalimanını (açılış tarihi 1998), İzmir’deki Adnan Menderes Havalimanı’nı (açılış tarihi 1987) ve Isparta’daki Süleyman Demirel Üniversitesi’ni (açılış tarihi 1992) 2002’de iktidara gelen AKP’nin yaptığını öne sürmüştü.

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‘Köprüyü sattırmam’ yanılgısı

Ayrıca Boğaziçi Köprüsü’nü satmak isteyen ‘komünistler’i 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın engellediğini belirten Erdoğan bu konuda da tam ters istikamette kamuoyunu yanıltmıştı. Özal’ın “Köprüyü satacağım” sözleri 1983 seçim kampanyasının sloganlaşmış seçim vaatlerinden biriydi.