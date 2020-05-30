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Yaramazlara biraz batar!

1946’da okul takımıyla şampiyon oldu; madalyasını 74 yıl sonra aldı

Britanya’da, 88 yaşındaki John Zelly’ye, okulunun futbol takımıyla kupa kazandıktan 74 yıl sonra şampiyon olduklarında alamadığı madalya verildi.

Fotoğraf: Burnley belediyesi

1946 yılında, ‘sol iç’ oynadığı takım, Zelly 14 yaşındayken Keighley Kupası’nı kazandı. Ancak, Abel Street Okulu’nun öğrencileri, 2’nci Dünya Savaşı sonrasında metal sıkıntısı yaşandığı için madalya alamadı.

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Buna çok üzülen Zelly, yaşadığı Burnley’nin belediyesine mektup yazarak yardım istedi. Belediye meclisi üyesi Anne Kelly, “Nereden destek alabiliriz bir fikrim yok. Ancak elimden geleni yapacağım” dedi.

Lancashire bölgesinin yerel futbol liginin yönetimiyle temasa kuruldu. Onların ve belediyenin işbirliğiyle tasarlanan madalya Zelly’ye evinin bahçesinde verildi.

Çok mutlu olduğunu ifade ederek belediye meclisine ve lig yönetimine teşekkür eden Zelly şöyle devam etti: “Benim için çok büyük önemi var. Şampiyon olup madalya alamamak içime dert olmuştu. Aradan geçen onca yıl sonra almak beni gerçekten çok sevindirdi. Bu anı hiç unutmayacağım.”

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