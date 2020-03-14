1919’da kaybolduktan 100 yıl sonra defnedildi: Cansız bedeni 1961’den beri adli tıp laboratuvarında saklandı

Ailesinin son olarak 1919 yılında haber aldığı İngiliz Mamie Stuart, kaybolduktan 100 yıl sonra, Aralık 2019’da defnedildi. Bir akrabası, CBS’te yayınlanan, çözülmemiş cinayetlerle ilgili program sayesinde Stuart’ın akıbetini öğrendi.

Fotoğraflar: BBC; Stuart Ailesi’nin arşivi

Stuart’ın, parçalara ayrılmış haldeki cansız bedeni kaybolduktan 42 yıl sonra, 1961’de, Galler’deki bir maden ocağında bulundu. Ancak o dönemde kimliği tespit edilemedi. Geçen yıl, Susie Oldnall adlı akrabası, Stuart’ın cansız bedeninin Galler’in başkenti Cardiff’teki bir adli tıp laboratuvarında saklandığını öğrendi.

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BBC’ye konuşan Oldnall, Stuart’ın öyküsünü anlattı. İngiltere’de, Sunderland’de doğup büyüyen ve liseyi bitirmeden dansçı olmak için evden ayrılan Stuart Galler’e yerleşti. 1918’de George Shotton isimli gemi mühendisiyle evlendi. Çift, Galler’de birkaç kez adres değiştirdi. Ailesi ondan son olarak 1919 yılının Noeli’nde haber aldı. 26 yaşındaki Stuart’tan bir daha haber alamayan aile kayıp bildirimi yaptı. Başka biriyle evliyken onunla evlendiği belirlenen eşi, cinayet şüphesiyle sorgulandı ancak kanıt olmadığı için hakkında işlem yapılmadı.

1961’de, Stuart’ın, Galler’deki Gower Yarımadası’ndaki madende cansız bedeninin yanı sıra mücevherleri bulunduğunda eşi George Shatton hayatını kaybetmişti.

Stuart’ın anneannesinin kız kardeşi olduğunu söyleyen Oldnall şöyle devam etti: “Ailem uzun süre aramış kaybolunca ancak bir haber alamamış. Bana CBS’te yayınlanan programın yapımcıları telefon etti. Yakın geçmişte kimlik tespiti yapıldı. Defnedilmediğini, kemiklerinin bir laboratuvarda saklandığını öğrenince çok üzüldüm. Aileyle ilişkisi kesildiği 1919’da öldüğünü düşünürsek 42 yıl bir madende sonra da bir laboratuvardaki dolapta kalmış. Büyük olasılıkla patoloji dersinde kullanılmış.”

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Stuart’ınkini ‘inanması zor ve trajik bir öykü’ diye niteleyen Oldnall, adli tıp laboratuvarının başındaki isimle temasa geçtiğini ve Stuart’tan ‘geriye kalanları’ defnetmek istediğini anlattı. Laboratuvarın müdürünün kendisine, “Uzun yıllardır burada olduğu için çok sayıda kişi ‘Artık burada tutmayalım’ dedi. Ama ben bir yakını bulunur belki diye o yola başvurmadım ve öyle de oldu” dediğini söyledi.

“Laboratuvarın müdürü çok yardımcı oldu, bize Stuart’tan geriye kalanları gelip kendi teslim etti” diyen Oldnall, geçen yıl aralık ayında Stuart’ı, doğup büyüdüğü Sunderland’da anne ve babası Jane ve James Stuart’ın yanına defnetti. “Eşim ve ben aileden birkaç kişi ve dostlarımızla onu çiçeklerle defnettik diyen Oldnall” son görevini yaptığı için içinin rahat ettiğini söyledi.