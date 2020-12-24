19 yıl önce işlenen cinayeti ‘mezarcı ekip’ aydınlattı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, 19 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın’ın (20) mesire alanında boğularak öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Yıllar sonra yeniden açılan dosya, faili meçhul cinayetleri çözmesi nedeniyle ‘mezarcı ekip’ olarak bilinen Kocaeli Cinayet Büro ekibi tarafından aydınlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Haziran 2001’de, askerden izne gelen Aydın’ın, Yenikent Mesire alanında cansız bedeni bulundu. Eşyaları çalınmıştı. Polis, cinayetle ilgili yeterli bilgiye ulaşamayınca dosyada ilerleme sağlanamadı.

Reklam

Geçmişte çözdükleri faili meçhul cinayetler nedeniyle ‘mezarcı ekip’ diye adlandırılan Kocaeli Cinayet Büro ekipleri, Kasım Aydın dosyasında elde ettikleri yeni deliller doğrultusunda iki şüpheliye ulaştı.

Cinayete karıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan bir kişinin işlediği başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu, diğer zanlının ise İstanbul’da olduğu tespit edildi.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalanan H.İ. gözaltına aldı. H.İ. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Reklam

Cinayeti işledikleri iddia edilen şüphelilerin Aydın’ın arkadaşları olduğu, mesire alanında da aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada Aydın’ı öldürdükleri öğrenildi.