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Yaramazlara biraz batar!

19 yaşında TIR şoförlüğüne başlayan Gülfem Zengin: Erkekler sollamama izin vermiyor

Fransa’da yaşayan 21 yaşındaki Gülfem Zengin iki yıldır Avrupa’da TIR şoförlüğü yapıyor. Zengin “Çocukluk hayalimdi” dediği TIR şoförlüğünü, tüm zorluklarına rağmen severek yaptığını söylüyor.

Fotoğraflar: Instagram

Euronews Türkçe’den Kerem Congar’ın haberine göre Bartınlı bir ailenin kızı olarak Fransa’da doğan Gülfem Zengin, 18 yaşına geldiğinde ehliyetini aldı. Bir yandan okuluna devam eden Zengin, 19 yaşında mesleğine başladı. 

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İleride TIR şoförlerini çalıştıracağı bir şirket kurmak istediğini anlatan Zengin’in yollarda karşılaştığı en büyük zorluklardan biri bazı erkek şoförleri sollanmayı kaldıramaması.

Bugüne kadar yolda başına kötü bir şey gelmemiş ancak Zengin her ihtimale karşı aracında bir beyzbol sopası ve bir biber gazı spreyi bulunduruyor.

Zengin, TIR’la yollarda olma deneyimini şöyle anlatıyor: “Bazen sekiz saat yol gidiyorum. Her türlü müzik dinliyorum. Türkü, halay, misket, elektronik müzik… Sigara içiyorum ama kimseye önermiyorum. Bazen aracın içinde yüksek sesle şarkı söylüyorum.”

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Zengin, yol tecrübelerini instagram hesabı ve youtube kanalından paylaşıyor.


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