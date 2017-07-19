19 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Bilecik’te üzerinde Türkçe ‘Kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ yazılı tişört giyen üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Büyükada’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan altı hak savunucusu için Türkiye’ye mesaj verdi.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in restoran basmasıyla ilgili bir haberinin yayınlanmadığını söyleyen muhabirin, çalışanları olmadığını bildirdi.
Dört gün önce tahliye eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı için yakalama kararı çıkarıldı.