19 Şubat 2017

SON HABERLER
Trump’a göre medya, hem problemin hem de yozlaşmış sistemin büyük bir parçası
ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak’tan bu yana medyaya yönelik en büyük eleştirisini getirdi: “Medya, artık problemin büyük bir parçası haline geldi ve aynı zamanda yozlaşmış sistemin de bir parçası.”
Dilbilimci Alpay’dan tutuklu Öz’e: Onlara göre her muhalif söz bir terörizm propagandası
Dilbilimci Necmiye Alpay, tutuklu bulunan Cumhuriyet’in Okur Temsilcisi Güray Öz’e hitaben “Oysa, susturmak isteyenlere kalsa, söyleyemediğimiz bir şey yok. Onlara kalsa, her muhalif söz bir terörizm propagandası” diye yazdı.
Doğusu IŞİD’den kurtarılmıştı: Musul’un batısına yönelik operasyon başladı
Musul’un doğusunu geçen ay IŞİD’den geri alan Irak ordusu, bu kez kentin batısını özgürleştirmek için operasyonun ikinci aşamasına başladı.
Gerekçe bilinmiyor: Digitürk, Şili’deki ‘Hayır’ı anlatan ‘No’yu yayından kaldırdı
Digitürk’ün bu ayın başında yayına soktuğu Şili’deki referandumu anlatan ‘No’ filmini yayından kaldırdı.
Ve Nurcan, Nursel, Üzeyir, Osman…
Beni, yüzlerce öğrencimiz ve sevgili meslektaşlarımızın, okul personelimizin yanısıra, yemekhane işçilerimiz, garsonlarımız Nurcan, Nursel, Üzeyir ve neredeyse çeyrek asırdır çayını kahvesini içtiğim Osman abi, uğurladı. Sarılarak ve helallik isteyerek.