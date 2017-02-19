Diken

Yaramazlara biraz batar!

19 Şubat 2017

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Ve Nurcan, Nursel, Üzeyir, Osman…

Beni, yüzlerce öğrencimiz ve sevgili meslektaşlarımızın, okul personelimizin yanısıra, yemekhane işçilerimiz, garsonlarımız Nurcan, Nursel, Üzeyir ve neredeyse çeyrek asırdır çayını kahvesini içtiğim Osman abi, uğurladı. Sarılarak ve helallik isteyerek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...