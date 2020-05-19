19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun

Bugün Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı milli mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışının 101’inci yıldönümü.

Atatürk ve silah arkadaşlarının bir dönüm noktası olan yolculuğu, işgalden kurtuluşa giden sürecin başlangıcıydı. Atatürk, milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına ayak bastığı tarihin önemi nedeniyle 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etti.

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Atatürk gençliğe güvenini şu sözleriyle gösterdi: “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.”

İlk defa 1926 yılında ‘Gazi Günü’ adı altında Samsun’da kutlanan bayram, 24 Mayıs 1935’te ‘Atatürk Günü’ adı altında resmiyet kazandı.

Atatürk Günü’nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için ’19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’ adı altında her yıl yapılmasını teklif eden kanan tasarısının 20 Haziran 1938’de Meclis’te kabul edilmesiyle ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı daha sonra ‘Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ adını aldı.