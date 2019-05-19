19 Mayıs coşkusu 1919 metrelik ‘Bayrak Yürüyüşü’yle Samsun’da başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu 1919 metrelik ‘Bayrak Yürüyüşü’yle Samsun’da başladı.

Fotoğraflar: DHA

Devletin zirvesinin de bir araya geldiği Samsun’da, Atatürk’ün Bandırma Vapuru’yla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelişinin 100’üncü yıldönümü nedeniyle 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

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Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklere Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar katılıyor.

Resmi törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de kutlama için Samsun’da fakat resmi törene katılmayacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener ayrıca Samsun’da halkla iftar yapacak.

1919 metre uzunluğundaki bayrakla Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü, Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi’nden başladı, Gençlik Merkezi önünde sona erdi.

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Halk şiddetli fırtınaya rağmen 1919 metrelik bayrağı taşıdı. Yürüyüşe, Atlı Jandarma Ekibi ve Astsubay Bando Takımı da eşlik etti. Vali Osman Kaymak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, izciler, öğrenciler ve vatandaşlar da yürüyüşteydi.

Çevredekiler de elindeki bayrağı sallayarak yürüyüşçülere destek verdi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü ülkenin her tarafında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Bornova’da fener alayı

Cumartesi akşamı Binlerce Bornovalı, fener alayında sokakları adeta kırmızı-beyaza boyadı. Ellerindeki ayyıldızlı bayraklarla yürüyen binlerce Bornovalı, Mustafa Kemal Caddesi’ni bayraklarla donattı. Hep birlikte marşlar söylendi. Kortejdekilere evlerinin balkonlarındaki vatandaşlar ve esnaf da eşlik etti.

Selçuk belediye başkanı paraşütle atlayarak kutladı

İzmir’de Selçuk Belediye Başkanı CHP’li Filiz Ceritoğlu Sengel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı binlerce metre yükseklikten paraşütle tandem atlayışı yaparak kutladı.

Selçuk’un ilk kadın belediye başkanı Sengel, bayrak açarak atladıktan sonra kendisini alanda bekleyenleri havadan selamlayarak şunları söyledi: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘İstikbal göklerdedir’ duygusunu hissettim ve gurur duydum. Biz 1919 ruhunu 2019’a taşıyanlarız.”